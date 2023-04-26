العالم اليوم - الجيش السوداني: إدارة السجون خارج نطاق اختصاصاتنا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أبريل 2023 04:19 صباحاً - علق الجيش على حوادث اقتحام مسلحين للسجون وتحرير النزلاء، التي شهدها السودان خلال الأيام القليلة الماضية في خضم المعارك الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

بيان صدر صباح الأربعاء عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة:

• المليشيا المتمردة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) بدأت باقتحام سجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة.

• إدارة سجن كوبر أطلقت سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة، مما خلق تهديدا إضافيا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم.

• سلطة إدارة والإشراف على سجون البلاد خارج نطاق اختصاص الجيش، وتقع تحت مسئولية وزارة الداخلية إدارة شرطة السجون.

• لا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة، التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك.

• القوات المسلحة غير معنية بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة.

ومؤخرا شهد السودان عمليات اقتحام للسجون أو إطلاق سراح سجناء، وأبرزها سجن كوبر، الذي كان الرئيس السابق عمر البشير وكبار مسؤوليه محتجزين به.

وليل الثلاثاء قال أحمد هارون المسؤول السوداني السابق في نظام البشير، إنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

ولم يتضح على الفور إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.