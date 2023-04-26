وزير خارجية فلسطين لـ مجلس الأمن: حان الوقت لـ إنهاء «النكبة»

جدة - نرمين السيد - وفى خطابه أمام مجلس الأمن الدولى، أكد المالكى، أمس الثلاثاء، أن الفلسطينيين قد طال أمد نكبتهم، مؤكدًا أن هذه أطول فترة إنكار للحقوق الوطنية والجماعية والفردية فى العالم الذى تسبب بها أطول احتلال فى التاريخ الحديث.

وشدد فى هذا السياق على أن النظام القائم على القانون الدولى بأكمله يقوم على مبدأين أساسيين: حق الشعوب فى تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ولا يوجد خرق لهذه القواعد أكثر من العدوان والضم.

وأكد المالكى أنه لو تم التمسك بميثاق الأمم المتحدة، وتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، لكان السلام قد ساد فلسطين منذ زمن بعيد، وليس الاحتلال والفصل العنصرى، وأضاف: "هذا كل ما نطلبه، التمسك بميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات المنظمة".

وأثار تساؤلات منها: "كم عدد المسؤولين الإسرائيليين الذين تمت مساءلتهم بأى شكل عن جريمة الاستيطان الاستعمارى فى أرضنا، وعن التهجير القسرى، والهجمات العشوائية ضد المدنيين، وهدم المنازل والمبانى التى مولها العديد منكم؟ ما هى العواقب التى واجهوها؟".

وقال: "لا يقتل الفلسطينيون بالمئات والآلاف عن طريق الخطأ كل عام.. وإن الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والإرادة لإخضاعهم والسيطرة عليهم، سببه أن إسرائيل وضعت سياسة إطلاق النار للقتل".

وتطرق الوزير المالكى، فى كلمته، إلى الانتهاكات اليومية التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإرهاب المستوطنين، قائلًا: "إن الجنود والمستوطنين ينشرون الخراب فى شوارعنا وفى حياتنا، فلا أحد آمن فى أى مكان وفى أى وقت.. لا فى أرضنا، ولا فى شوارعنا، ولا فى مساجدنا، ولا فى كنائسنا، ولا فى مدارسنا، ولا فى بيوتنا.. لا يوجد شعور بالخزى فى إعلان أن مجموعة واحدة، المجموعة الموجودة بشكل غير قانونى فى أرضنا، يجب أن تستفيد من جميع الامتيازات، فى حين أن المجموعة الأخرى، السكان الشرعيون للأرض، ستظل محرومة من أبسط حقوقها".

وأكد أن هناك مبدأ بسيطا يكمن وراء كل القانون الدولى والعدالة الدولية: الردع هو السبيل الوحيد لمنع التكرار، وأن المسألة الوحيدة التى تستحق النقاش هى كيف يمكنك القيام برد جماعى من شأنه أن يردع أى شخص عن انتهاك القانون الدولى ويضمن التزام الجميع بالسلام، بالأقوال والأفعال.

واعتبر الوزير المالكى أنه "لطالما أن إسرائيل تجنى ثمار احتلالها، ونحن ندفع الثمن، فإن الضم والفصل العنصرى هما الواقع الوحيد المتبقى لنا.

وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه كيف يمكن لأى دولة تؤيد حل الدولتين والسلام أن تبرر عدم الاعتراف حتى الآن بدولة فلسطين التى من دونها لا يوجد حل الدولتين؟ إذا لم يكن هناك اعتراف بدولة فلسطين الآن وهى تحت تهديد حيوى، فمتى سيفعل المجتمع الدولى ذلك؟

وقال: "لماذا لا يوصى هذا المجلس الذى كان يدعو إلى حل الدولتين منذ عقود بعضوية دولة فلسطين إلى الجمعية العامة؟ هل هناك طريقة أفضل لتجسيد الدعم الدولى لحل الدولتين من أن تصبح الدولة التى حُرمت ظلما من عضويتها منذ عام 1948 عضوا فى الأمم المتحدة؟ لماذا يحق لإسرائيل التى انتهكت شروط عضويتها وهى القراران 181 و194، وتستمر فى انتهاك الميثاق، العضوية، ونحن الذين نحترم ميثاق الأمم المتحدة نحرم منها؟".

وطالب بحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال، تنفيذا لولاية مجلس الأمن فى حفظ الأمن والسلم الدوليين، وقضية فلسطين هى قضية أمن وسلم دوليين.