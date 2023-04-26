عاجل.. القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع أطلقت سراح بعض نزلاء السجون

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن بيان لـ الجيش السودانى، أن ميليشيا الدعم السريع اقتحمت بعض السجون وأطلقت سراح بعض النزلاء فى منطقة أم درمان.





ولفتت إلى أن الميليشيا اقتحمت سجنى الهدى وسوبا فى أم درمان، وقتلت وأصابت شرطيين يؤمنان السجون، وأجبرت الشرطة على إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن الجيش السودانى أكد فى بيانه أن بعض السجون شهدت اضطرابات خلال الأيام الماضية. وأشار الجيش السودانى إلى أن سلوكيات الميليشيا فى السجون تعتبر تهديدا إضافيا للأمن، كما سيترتب عليه مزيدا من الفوضى. وفى بيان سابق، قال الجيش السودانى، إن قواته تعاملت مع رتل لميليشيا الدعم السريع مكون من عربات نقل كبيرة وسيارات دفع رباعى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف الجيش السودانى، أن ميــليـشـيـا الدعم السريع المتمردة لا تزال تواصل خرق الهدنة المعلنة. وأوضح الجيش السودانى ميليشيا الدعم السريع تنشر موجة من الأكاذيب والتضليل فى وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتها.

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