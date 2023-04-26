«القاهرة الإخبارية»: مجلس الأمن يعقد بعد قليل جلسة حول الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة، نقلا عن مراسلها إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيلقى كلمة خلال الجلسة حول الوضع بـ السودان.

وفى سياق متصل، أعلن الجيش السودانى، فى وقت سابق أمس الثلاثاء، رصد خروقات للهدنة من جانب ميليشيا الدعم السريع، مؤكدا: "نحتفظ بحقنا كاملاً فى التعامل مع خرق الهدنة".

قال الجيش السودانى، إن قواته تعاملت مع رتل لميليشيا الدعم السريع مكون من عربات نقل كبيرة وسيارات دفع رباعى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن «الدعم السريع» لا تزال تواصل خرق الهدنة المعلنة، موضحًا أن الميليشيا تنشر موجة من الأكاذيب والتضليل فى وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتها.