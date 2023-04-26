بث مباشر.. جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع فى السودان

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش السودانى، أعلن فى وقت سابق أمس الثلاثاء، رصد خروقات للهدنة من جانب ميليشيا الدعم السريع، مؤكدا: "نحتفظ بحقنا كاملاً فى التعامل مع خرق الهدنة".

وقال الجيش السودانى، إن قواته تعاملت مع رتل لميليشيا الدعم السريع مكون من عربات نقل كبيرة وسيارات دفع رباعى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف أن «الدعم السريع» لا تزال تواصل خرق الهدنة المعلنة، موضحًا أن الميليشيا تنشر موجة من الأكاذيب والتضليل فى وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتها.