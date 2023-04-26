سقوط صاروخ بحثى أطلقته السويد فى النرويج

جدة - نرمين السيد - تعطل صاروخ بحثى أطلقته شركة الفضاء السويدية، من مركز إسرانج للفضاء فى شمال السويد فى ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وسقط على بُعد 15 كيلومترًا داخل النرويج المجاورة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقالت الشركة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ وصل لارتفاع 250 كيلومترًا، حيث تجرى التجارب وسط انعدام الجاذبية.

وقال فيليب أولسون، رئيس الاتصالات فى الشركة: "سقط فى الجبال من ارتفاع ألف متر وعلى بُعد عشرة كيلومترات من أقرب تجمع سكنى".

وأضاف أن هناك إجراءات روتينية تتخذ عندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح، فيبلغون الحكومتين السويدية والنرويجية والجهات الفاعلة الأخرى.

وقالت الشركة إن العمل جارٍ على استرجاع حمولة الصاروخ، ويتم التحقيق فى التفاصيل الفنية وراء تحول مسار الرحلة بهذه الطريقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيئة الطيران المدنى النرويجية.