جمرك العقبة : نحو ربع مليون مسافر خلال عطلة عيد الفطر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أبريل 2023 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة تسعى دائمًا إلى تقديم كافة الخدمات الجمركية المميزة والميسّرة والآمنة، التي من شأنها تسهيل العمليات الجمركية وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة، للارتقاء بالعمل الجمركي الذي يُسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للحركة السياحية.

مدير جمرك مديرية العقبة عميد جمارك أحمد العكاليك، قال إنّ كوادر الجمارك في جمرك العقبة تعاملت مع ما يزيد عن (225) ألف مسافر ما بين قادم ومغادر و(20) ألف مركبة وحافلة، و(10) آلاف شاحنة، وتم التخليص على (840) بيان جمركي و(1500) حاوية خلال عطلة أيام عيد الفطر السعيد.

– مركز جمرك وادي اليتم، تم التعامل داخل المركز مع (175) ألف مسافر وزائر و(46) ألف مركبة متنوعة، وبلغ عدد الشاحنات (8317) شاحنة.

– مركز جمرك وادي عربة، وصل عدد الزوّار والمسافرين (14) ألف، بالإضافة إلى (3120) مركبة متنوعة، و(789) شاحنة.

– مركز جمرك معبر جنوب عربة، بلغ عدد الزوّار والمسافرين (9500) زائر ومسافر، و(800) مركبة.

– مركز جمرك الدرّة، وصل عدد المسافرين إلى (23) ألف مسافر يستقلون (7400) مركبة، فيما بلغ عدد الشاحنات (300) شاحنة.

– جمرك مطار الملك حسين الدولي، وصل عدد المسافرين إلى (3239) مسافر.

– جمرك بواخر الركاب، بلغ عدد المسافرين (1284) مسافر و(39) مركبة و(722) شاحنة.

– المركز الرئيسي “ساحة 4″، بلغ عدد البيانات الجمركية المنظمة داخل المركز (840) بيان جمركي و(1500) حاوية.

يُشار إلى أنّ مدينة العقبة لهذا العام شهدت حركة سياحية نشطة وتوافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، إضافة إلى آلاف الزوّار من محافظات المملكة.