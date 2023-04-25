ألمانيا تنظم آخر رحلة إجلاء من السودان إلى الأردن الليلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن ألمانيا ستنظم آخر رحلة إجلاء لها من السودان إلى الأردن مساء الثلاثاء مع عدم وجود خطط لرحلات جوية أخرى من المنطقة في الوقت الحالي. وقالت الوزارتان إن دولا شريكة ستجلي المواطنين الألمان المتبقين في السودان في الأيام المقبلة. (رويترز)

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