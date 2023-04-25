متحدث الاتحاد الأوروبى: نتحرك مع مصر والسعودية لاحتواء الأوضاع بالسودان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد قلق للغاية من التطورات فى السودان، ومع اندلاع القتال تحرك الاتحاد الأوروبى لمحاولة احتواء الأزمة ووقف القتال والعودة للمفاوضات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبى يقوم بتحركات دبلوماسية مع مصر والسعودية وجامعة الدول العربية والرئيس الكينى، لاحتواء الأوضاع، هذه الجهود قد تكون غير كافية لكننا نقدم أفضل ما لدينا.

ولفت إلى أن الممثل السامى لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أشار فى تصريحاته إلى أن الاتحاد الأوروبى يقوم بواجب دبلوماسى بالتنسيق مع الشركاء، لكن قدرتنا محدودة، ولا يمككنا إجبار الشركاء السودانيين على وقف إطلاق النار.

وأوضح أن بوريل تحدث على تداعيات الأزمة فى السودان، لأن السودان دولة كبيرة فى الاتحاد الإفريقى وفى المنطقة، وما يحدث فيها ستكون له تبعات سيتأثر بها الكثير من الدول.