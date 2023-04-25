الجيش السودانى لـ«القاهرة الإخبارية»: الميليشيا تستخدم الأهالى دروعا بشرية

جدة - نرمين السيد - أكد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السودانى، أن القوات المسلحة تتبع أساليب معينة لتجفيف مصادر التمويل عن ميليشيا الدعم السريع وقطع خطوط الإمداد وعزلهم عن مواقعهم، وذلك ليكون أمامهم خيارًا واحدًا وهو الاستسلام.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأيام الماضية شهدت تسليم عدد كبير منهم، حتى الذين لم يخرجوا فهم خائفون. وأوضح أن القوات المسلحة السودانية لم تخطط لما يجرى، وإنما فرضت عليهم، وأنهم يحاولوا إنهاء الاشتباكات فى أقرب وقت ممكن، ولا يمكن تحديد توقيتات زمنية محددة.

وتابع، أن ميليشيا الدعم السريع تتمركز وسط الأحياء، وهو ما يجعل من المدنيين دروعًا بشريًا، وتحاول قيادة الميليشيات ترويج الأكاذيب ليرفع معنويات أفراده، فلو كان دمر سلاح الجو وسلاح المدرعات للجيش السودانى، لماذا لم يضع السلاح وينصب نفسه رئيسا ويرتاح.

ولفت إلى أن الأرتال العسكرية التى كانت تقترب من العاصمة الخرطوم، تم التعامل معها وانتهى أمرها، والميليشيات الآن مبعثرة، تهيم على وجهها فى الغابات والفيافى.

وشدد عبد الله على أننا نوافق من حيث المبدأ على أى هدنة ووقف لإطلاق النار، لكن شروطنا واضحة، وهو وقف التحركات العسكرية تماما، ووقف الاختباء بين المدنيين، ومن يريد منهم الانضمام للقوات المسلحة ينضم بعد استيفائه لشروط التجنيد، ومن يريد أن نوفر له عملا ويصبح مواطنا صالحا نوفر له، ويتوقف هذا العبث الذى تهدر فيه أرواح السودانيين من الجانبين.

وطالب الجيران الإقليميين أن يقفوا الموقف الصحيح بجانب الحق، فالحق واضح ولا يمكن الاختلاف عليه.