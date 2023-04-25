مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم يرصد خرق الهدنة ومناطق الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المواجهات انتقلت إلى حى الكدرو، التى تقع شمال الخرطوم، وحتى هذه اللحظة هناك عمليات كر وفر بين الجانبين، وهذا يعيق إجلاء القتلى والجرحى من الشوارع.
ولفت إلى أن الأوضاع مضطربة تماما فى السودان بعد خرق ميليشيا الدعم السريع الهدنة، وتعذر وصول فرق الإغاثة إلى الأحياء التى تنتشر بها الميليشيا، حيث تعيش هذه الأحياء أوضاعا إنسانية صعبة.
وذكر أن الجيش السودانى رصد تحركات لميليشيا الدعم السريع بالخرطوم، حيث هناك تمركز مكثف لمليشيا الدعم السريع فى المناطق السكنية بالعاصمة السودانية.
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