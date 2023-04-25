كوريا الجنوبية تدعو الرئيس الصيني لزيارة سيول

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 07:26 مساءً - أفادت سفارة كوريا الجنوبية في الصين اليوم، أن تشونج جاي هو قدم أوراق اعتماده كسفير سيول في بكين إلى الرئيس الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى أمس الاثنين، ونقل دعوة الرئيس الكوري لنظيره الصيني لزيارة سيول.

وقد أعرب الجانب الكوري عن أمله في دعوة شي جين بينج لزيارة كوريا الجنوبية هذا العام، خاصة عندما أصبحت العلاقة بين سيول وبكين أكثر برودة بعد تصريحات الرئيس الكوري بشأن تايوان في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز. حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وكانت آخر زيارة قام بها الزعيم الصيني إلى كوريا الجنوبية هي زيارة الدولة التي قام بها شي جين بينج إلى سيول في يوليو 2014. ومنذ ذلك الحين، زار قادة كوريا الجنوبية الصين خمس مرات بمناسبة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات المتعددة الأطراف الأخرى.

وانتهز يون سوك يول وشي جين بينج فرصة حضور قمة مجموعة العشرين لعقد محادثات ثنائية لأول مرة في بالي بإندونيسيا في نوفمبر من العام الماضي. وبعد ذلك، دعا الجانب الكوري الجنوبي الزعيم الصيني لزيارة كوريا الجنوبية بمناسبة مؤتمر بين وزيري خارجية البلدين في ديسمبر من العام الماضي.