جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى، أن ميــليـشـيـا الدعم السريع المتمردة لا تزال تواصل خرق الهدنة المعلنة. وأوضح الجيش السودانى ميليشيا الدعم السريع تنشر موجة من الأكاذيب والتضليل فى وسائل الإعلام بغرض التغطية على خروقاتها. وأكد الجيش السودانى "نطمئن شعبنا أن قيادة وأفراد جيشه فى أحسن حالاتهم المعنوية والقتالية وأتم الجاهزية للاستمرار فى أداء واجبهم الوطنى". وأعلن الجيش السودانى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، رصد خروقات للهدنة من جانب ميليشيا الدعم السريع، مؤكدا "نحتفظ بحقنا كاملاً فى التعامل مع خرق الهدنة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: تعاملنا مع رتل لميليشيا الدعم السريع بعد خرقهم الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.