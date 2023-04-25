الصحة السودانية: 4063 إصابة و460 وفاة منذ بدء الاشتباكات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أوضحت وزارة الصحة السودانية، أن الخرطوم فقط شهدت 166 حالة وفاة و2343 إصابة حتى يوم أمس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، من "خطر بيولوجى مرتفع" فى السودان، بعد سيطرة مقاتلين على مختبر وطنى فى ظل الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وقال نعمة سعيد عابد، ممثل المنظمة الأممية فى السودان، فى اتصال عبر الفيديو بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته منظمة الأمم المتحدة اليوم، عن الوضع فى السودان، إن "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، ما يشكّل خطرًا بيولوجيًا مرتفعًا جدًا"، مشيرًا إلى أن هذا المرفق يحتوى على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.