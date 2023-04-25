واشنطن تدعو لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات فى السودان

جدة - نرمين السيد - دعت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، الأطراف السودانية كافة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددة على أنه يجب وقف إطلاق النار أولا فى السودان ثم الرجوع إلى المفاوضات.





وأضافت المتحدثة الإقليمية للخارجية الأمريكية، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، دعمنا السودان بأكثر من 150 مليون دولار ونستمر فى التعاون مع الخرطوم دبلوماسيا. وتابعت "كان هناك 6 ملايين سودانى يحتاجون إلى مساعدات ملحة قبل بدء الاشتباكات"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية ملتزمة تجاه الشعب السودانى وتنسق لحل الأزمة.

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