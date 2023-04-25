مدفيديف: الوضع في أمريكا مأساة قد تتحول إلى مهزلة كاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:29 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه إذا حكمنا من خلال المتنافسين على رئاسة الولايات المتحدة، فإن الوضع هناك يتطور في صورة مأساة، وقد تتحول إلى مهزلة.

وأكد مدفيديف: "بالحكم على ترشيحات من يزعمون أنهم رئيس للولايات المتحدة، فإن الوضع يتطور اليوم وفقا لقوانين المأساة التي تنذر بالتحول إلى مهزلة. مهزلة كاملة".

وأضاف “نحن نشهد التفكك النهائي للنخبة السياسية الأمريكية، عندما يتم نقل القوة الرئيسية في هذا البلد إلى ما يسمى بالحكومة العميقة، وإما أن يكون الهواة يتمتعون بالكاريزما، ولكنهم عاجزون تمامًا، أو كبار السن الضعفاء على رأسهم. لم يعد الأمر مضحكًا.. إنه مخيف".

وأوضح مدفيديف، أن “روسيا لم تعد تهتم بمن هو رئيس الولايات المتحدة”.

وقال: "المشكلة هي الأمريكيون وحلفاؤهم في هذه الحالة. ولكن مع المعاناة التي طال أمدها للطبقات السياسية الأمريكية، يمكن أن يصبح هذا الزناد الذي سيفجر التطور المستقر للحضارة الإنسانية بأكملها”.