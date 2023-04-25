وزيرة خارجية ألمانيا ترفض حضور اجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:29 مساءً - رفضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الذي يترأسه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن بيربوك تلقت دعوة لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، لكنها بدلاً من ذلك "شاركت في إعادة مواطنين ألمان من السودان".

وفى وقت سابق، أفادت الأنباء بأنه يعقد فى نيويورك، برئاسة لافروف، اجتماع لمجلس الأمن الدولى، مخصص للوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية.

لمناقشة توترات الشرق الأوسط.. وزير الخارجية الروسي يترأس اجتماع مجلس الأمن الدولي إعلان صادم.. بيان عاجل من روسيا بشأن الحرب مع حلف الناتو

يترأس سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، في نيويورك لمناقشة عدد من القضايا المطروحة، على رأسها التوترات في الشرق الاوسط وازمة اسرائيل وفلسطين.

ومن المقرر ان يلقي المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، تور فينسلاند، كلمة اثناء الاجتماع وفقا لما نشرته “سبوتنك”.