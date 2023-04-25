نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الرشق: التصريح المنسوب لهنية حول اعتقال النائب الأردني مفبرك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أبريل 2023 05:07 مساءً - دوت الخليج :- أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، أن التصريح المنسوب لرئيس الحركة إسماعيل هنية، حول اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان "مفبرك".

وقال الرشق، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن "التصريح المنسوب للأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بخصوص اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان، والذي تداولته بعض المنصات، مفبرك ولا أساس له، والأخ هنية لم يُدْلِ بأي تصريحات حول ذلك".

كما وأدان الرشق "اعتقال الاحتلال الصهيوني النائب الأردني عماد العدوان"، مطالبا بـ"الإفراج الفوري عنه".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أوقفت أمس الأحد، النائب الأردني عماد العدوان، بزعم محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".

قدس برس