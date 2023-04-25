السودان: نواصل إجلاء الدبلوماسيين.. ونطالب الأمم المتحدة بإدانة المتمردين

جدة - نرمين السيد - قال عبد الرحمن خليل، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن إجلاء الدبلوماسيين من السودان يسير بصورة طيبة، لافتًا إلى أن بلاده تواصل التنسيق مع الشركان بشأن عمليات الإجلاء.





وأضاف متحدث الخارجية السودانية فى تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "نطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى إدانة ممارسات ميليشيا الدعم السريع وخروقاتها المنافية للقانون الدولى". وأكد عبد الرحمن خليل، أنه على الرغم من التزام القوات المسلحة السودانية بالهدنة، إلا أن هناك خروقات كثيرة من جانب ميليشيا الدعم السريع، لافتًا إلى أن الجيش السودانى كشف فى بيانه اليوم عن تلك الخروقات. وقال: "إنه للأسف تنتشر الميليشيات المتمردة بالقرب من مناطق البعثات الدبلوماسية، مضيفًا أن بيان القوات المسلحة السودانية كشف اليوم عن استهداف الميليشيات لمقرات بعض البعثات الدبلوماسية.

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