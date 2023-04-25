أستاذ اقتصاد: الأزمة الروسية الأوكرانية الأخطر عالميا خلال القرن الأخير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة مستمرة فى وضع برنامج اجتماعى تزامنًا مع خطوات الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن قرار الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لتقليل العبء عن محدودى الدخل.





وأضاف عنبر، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تأثرت بأزمة كوفيد 19 مثل بقية دول العالم، يلى ذلك تأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية، التى صُنفت بأنها الأزمة الأخطر خلال الـ 100 عام الأخيرة. وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها أزمة التضخم التى أصابت دول العالم أجمع، وفشلت كثير من الدول فى كبح جماح هذا التضخم، رغم اتخاذها بعض السيناريوهات المرتبطة برفع سعر الفائدة وغيره. وأشار الدكتور محمود عنبر، إلى أن أبرز الإستراتيجيات الخاصة بالدولة المصرية، هى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، للتعامل مع الأزمات العالمية المتتالية، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة الدخول والمعاشات بالموازنة العامة من 385 مليار إلى ما يقرب من 530 مليار بما يعادل زيادة تقترب من 50%.

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