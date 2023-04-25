العالم اليوم - الدول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان.. أين وصلت الجهود؟

انتم الان تتابعون خبر الدول تسارع لإجلاء مواطنيها من السودان.. أين وصلت الجهود؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:23 مساءً - تواصل الدول الأجنبية، اليوم الثلاثاء، إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من السودان، بالتزامن مع استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

وفيما يلي بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

ألمانيا

نقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى بر الأمان حتى صباح اليوم الثلاثاء، ومن بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون بالإضافة إلى الألمان.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن الجهود جارية لإجلاء من تبقى من الألمان لكنها لم تحدد عددهم.

فرنسا

أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون حكومته بأن البلاد أجلت أكثر من 500 شخص من السودان، من بينهم أكثر من 200 مواطن فرنسي بالإضافة إلى مواطنيين أميركيين وبريطانيين وآخرين. وقال إن أحد رجال الكوماندوز الفرنسيين أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء الإجلاء لكن حالته مستقرة.

وقال مصدران دبلوماسيان إن باريس أرسلت أيضا سفينة حربية إلى بورتسودان للمساعدة في نقل من تم إجلاؤهم.

إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي، الليلة الماضية.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين في المنظمات غير الحكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر قبل يومين.

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها بدأت عملية إجلاء "واسعة النطاق" لمواطنيها اليوم الثلاثاء وستعطي الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن والمرضى. وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين.

وتقدر الحكومة أن هناك نحو أربعة آلاف بريطاني في السودان. وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم يوم السبت.

هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ يوم الأحد.

وغادر نصف العدد إلى الأردن على متن أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا حوالي 70 شخصا من 14 دولة أخرى.

وتسعى الدولة إلى إجلاء حوالي 150 مواطنا هولنديا في المجمل. وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين، متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

الولايات المتحدة

أجلت القوات الأميركية دبلوماسيين أميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب يوم السبت.

وقالت واشنطن أمس الاثنين إن عشرات الأميركيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان، وإن عشرات آخرين عبّروا عن رغبتهم في المغادرة. وقالت إنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق مع موسكو.

وأضاف "التعاون والمشاورات يجريان على مدار الساعة، وهناك احتمالات مختلفة قيد البحث. في الوقت الحالي، لم يُتخذ أي قرار".

اليابان

قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنه تم إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

وذكر أن 45 غادروا مساء أمس الإثنين على متن طائرة عسكرية يابانية، وغادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا وجماعات أخرى.

الإمارات

قامت دولة الإمارات بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من جمهورية السودان.

وعملت دولة الإمارات على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

السعودية

تواصل المملكة العربية السعودية، الثلاثاء. تنفيذ عمليات إجلاء لمواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إجلاء 134 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء الجوي، وإجلاء 334 مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية ليصل بذلك عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 904 مواطنين.

المغرب

أعلن المغرب، الاثنين، بدء عمليات إجلاء مواطنيه من السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، حسب بيان الخارجية المغربية.

وأضافت الوزارة: "استفاد من المرحلة الأولى أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة".

الجزائر

أعلنت الجزائر الإثنين إطلاق عملية إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السودانية الخرطوم، ورعاياها المقيمين والراغبين في المغادرة.

قالت قبرص اليوم الثلاثاء إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية للسماح لدول ثالثة باستخدام منشآتها لإجلاء المواطنين الأجانب من السودان.

الصين

أبرزت وزارة الخارجية الصينية أن معظم الصينيين تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة.

أوكرانيا

ذكرت كييف أنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، من أصل 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.

جنوب أفريقيا

كشفت إنها تتوقع مغادرة آخر 12 من مواطنيها الذين تعلم أنهم موجودون في السودان اليوم الثلاثاء.