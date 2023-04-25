وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- قررت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان مع ضمان تواجدهم في منطقة آمنة ضمانا لسلامتهم، وفقا للناطق باسم الوزارة، السفير سنان المجالي.

وقال المجالي، الاثنين ، إنّ البعثة الدبلوماسية أشرفت على تأمين انتقال الأردنيين من الخرطوم لمدينة بورتسودان.

وأشار، إلى أن السفير الأردني سائد الردايدة والبعثة الدبلوماسية رافقوا أبناء الجالية الأردنية خلال رحلتهم التي بلغت قرابة 1200 كلم لوداع طائرات سلاح الجو الملكي التي أقلتهم من مطار بورتسودان إلى الأردن.

وبين، أن اتخاذ قرار بقاء البعثة الدبلوماسية في السودان يأتي لمتابعة الأوضاع والتطورات التي تشهدها السودان، وتقديم أي تسهيلات لأي مواطن أردني ما زال متواجدا في السودان , وفق المملكة .

وصلت إلى مطار ماركا العسكري، بعد منتصف الليل، طائرات الإجلاء الأربعة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، من مطار بورتسودان الدولي في السودان.

وتحمل الطائرات الأربعة على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في دولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أعدت خطة إجلاء بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتم تنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان.

وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتسيير الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة.

وقدم الأردن مساعدات كثيرة لدول صديقة باستخدامها الأراضي الأردنية للانطلاق لإجلاء الرعايا من السودان، ومنها دول ألمانيا وهولندا وإيطاليا والنرويج وبريطانيا والسويد.