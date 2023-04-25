«القاهرة الإخبارية»: ترتيبات لتسهيل دخول الوافدين من السودان عبر أرقين

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد أبو زيد، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن هناك ترتيبات لتسهيل دخول الوافدين من السودان، موضحًا أن حجم التدفقات من السودان مرتبط بالأوضاع الأمنية.

وأكد أن مصر تواصل تقديم خدماتها المتنوعة للمساعدة فى إجلاء القادمين من السودان إلى معبر "أرقين"، والذى يمثل الخطوة الرئيسية نحو عودة المصريين والرعايا الأجانب إلى بلادهم.

وقال موفد "القاهرة الإخبارية"، إن المعبر بجهتيه يشهد حركة ونشاطًا كبيرين خلال الساعات الماضية، سواءً من ناحية استقبال القادمين إليه من الأراضى السودانية، أو من الناحية الأخرى، حيث يتم تنظيم الحافلات التى ستقل المواطنين المصريين والرعايا الأجانب إلى وجهتهم.

وأضاف أن هذه الحافلات تقوم بنقل القادمين إما إلى مطار أسوان للسفر إلى بلادهم أو إلى محطة القطارات، وذلك حسب التصاريح التى بحوزة كل منهم، مشيرًا إلى أن المعبر شهد خلال الساعات الأولى من الصباح، كثافة شديدة على مستوى الحافلات.

وذكر أن هناك تنسيقًا بين السلطات المصرية والسودانية بشأن الكثافات والطاقة الاستيعابية للمعبر، كما أن هناك عيادات متنقلة لخدمة القادمين عبر المعبر من السودان.

كما أشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى وصول عدد كبير من الحافلات القادمة من السودان، لافتًا إلى وجود عيادات متنقلة لخدمة القادمين من السودان، خاصة وأن مصر وضعت على نفسها إلتزامًا أخلاقيًا تجاه الرعايا الأجانب المتواجدين فى السودان.