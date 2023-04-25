جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى فى بيان: "نحتفظ بحقنا كاملاً فى التعامل مع خرق الهدنة". وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تتجه أعداد كبيرة من جنود الجيش السودانى حاليًا إلى العاصمة الخرطوم، لاسيما فى وسط الخرطوم لمحاصرة ميليشيات الدعم السريع. وأعلنت ولاية شمال كردفان فرض حظر تجوال جزئى ليلاً، فيما يستمر القصف فى أم درمان بعد خرق ميليشيا الدعم السريع للهدنة، وتدور الاشتباكات فى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان. قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السودانى يتابع تحركات الميليشيا فى العاصمة الخرطوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: رصدنا خرق ميليشيا الدعم السريع للهدنة.. ونحتفظ بحق التعامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.