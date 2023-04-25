القاهرة الإخبارية: تعزيزات الجيش تتجه للخرطوم.. واشتباكات بأم درمان

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إن أعدادًا كبيرة من جنود الجيش السودانى فى طريقها إلى العاصمة الخرطوم، لافتًا إلى وجود تعزيزات كبيرة للجيش السودانى فى وسط الخرطوم لمحاصرة ميليشيات الدعم السريع.





كما أعلنت ولاية شمال كردفان فرض حظر تجوال جزئى ليلاً، حسبما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية"، مضيفًا أن القصف مستمر فى أم درمان بعد خرق ميليشيا الدعم السريع للهدنة، حيث تدور الاشتباكات فى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان. وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السودانى يتابع تحركات الميليشيا فى العاصمة الخرطوم.

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