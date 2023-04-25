العالم اليوم - تركيا: عقدنا محادثات بناءة لتطبيع العلاقات مع سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:22 مساءً - قالت تركيا إن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا أجروا محادثات "بناءة" في موسكو يوم الثلاثاء، وسط جهود لإعادة بناء العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجدد وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران روسيا رغبتهم في الحفاظ على وحدة سوريا وتكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

ووصفت الدفاع التركية الاجتماع الرباعي بالبناء.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع التركي "هدفنا هو حلّ المشاكل من خلال المفاوضات وإحلال السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن".