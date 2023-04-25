«أطباء السودان»: 22 مستشفى فقط يعمل.. وخرق الهدنة يعرقل توصيل المستلزمات

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالله، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن 22 فقط من أصل 79 مستشفى فى مناطق الاشتباكات يعمل بشكل مستمر، سواءً بشكل كلى أو جزئى، مشيرًا إلى أن الخرق المستمر للهدنة يعقد مهمة توصيل المستلزمات الطبية لهذه المستشفيات.

وأشار عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إلى أن 13 مستشفى تعرض للقصف خلال الأيام القليلة الماضية، 4 منها فى الأبيض.

وأوضح عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن المستشفيات التى تعمل بصورة طبيعية تواجه نقصًا كبيرًا فى الكوادر الطبية العاملة، لصعوبة حركة تنقلهم بالمواقع التى تشهد اشتباكات داخل العاصمة الخرطوم وخارجها.

وأشار إلى أن هناك صعوبة فى نقل الجرحى والقتلى فى مواقع الاشتباكات بشكل عام، لافتًا إلى أن القطاع الطبى لا يزال يعانى العديد من الأزمات بفعل الاشتباكات بين الجانبين.