العالم اليوم - كمبيوتر يتوقع الفائز بمباراة السيتي وأرسنال والبريميرليغ

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:16 مساءً - لقد وضع الكمبيوتر العملاق المزود بالذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة "أوبتا" توقعاته لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة في منتصف الأسبوع، ومن الآمن القول إن هناك بعض المفاجآت هناك.

على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، ستشارك جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، في مباريات ستكون الكثير منها حاسمة في تحديد مصير الفرق المشاركة فيها.

أما المباراة الأكثر إثارة للفضول هذا الأسبوع هي بلا شك المواجهة المرتقبة لتحديد قمة الترتيب بين فريقي مانشستر سيتي، المدافع عن اللقب والذي يحتل حاليا المركز الثاني، وأرسنال المتصدر، الذي خاض مباراتين أكثر، مساء الأربعاء.

ويتقدم آرسنال حاليا بفارق خمس نقاط على قمة البريميرليغ، لكن مع وجود مباراتين في متناول اليد للسيتي.

بالإضافة إلى هذه المباراة، حدد الكمبيوتر العملاق المزود بالذكاء الاصطناعي اختياراته لمباراة توتنهام مع مانشستر يونايتد، ومباراة تشلسي مع برينتفورد.. وأكثر من ذلك بكثير!

وفقا لإحصائيات أوبتا، لدى مانشستر سيتي فرصة بنسبة 62.6% للفوز على آرسنال، الذين حصلوا على فرصة بنسبة 15.1% للفوز في المباراة على ملعب الاتحاد.

ثم دخل الكمبيوتر العملاق في مزيد من التفاصيل لشرح احتمالية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، بناء على نتيجة مساء الأربعاء المقبل.

ويشير الكمبيوتر العملاق إلى أنه إذا فاز فريق بيب غوارديولا على أرسنال، فستكون لديه فرصة بنسبة 91% للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

في غضون ذلك، حصل فريق ميكيل أرتيتا على فرصة 56% للفوز بالدوري، إذا تمكنوا من الفوز على سيتي مساء غد الأربعاء.

أما إذا انتهت المباراة بالتعادل، فإن حظوظ السيتي للفوز ببطولة البريميرليغ، كما يزعم الكمبيوتر العملاق، ستتقلص إلى 72% فقط، وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

بالنظر إلى بعض المباريات الأخرى في منتصف الأسبوع، لم يكن الكمبيوتر العملاق "خائفا" من اتخاذ بعض القرارات الجريئة قبل المباريات.

ومن بين التوقعات الشجاعة التي قررها الكمبيوتر العملاق، فوز توتنهام على مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بينهما يوم الخميس المقبل، على الرغم من الأداء الكئيب لتوتنهام في الآونة الأخيرة، خصوصا أنه خسر بنتيجة 6-1 أمام نيوكاسل.

ومع ذلك فقد منح الكمبيوتر العملاق توتنهام نسبة 43.4% للفوز على الشياطين الحمر، مقابل نسبة 28.8% لفوز مان يونايتد على توتنهام، أما النسبة المتبقية، أي 27.8% فهي للتعادل بينهما.

كما تنبأ الكمبيوتر العملاق بجرأة أن فرانك لامبارد سيحقق فوزه الأول منذ تعيينه كمدير مؤقت لتشلسي، وذلك بعد 4 هزائم متتالية، لكنه حصل على فرصة 47.5 في المائة للنجاح في المواجهة مع برينتفورد، مقابل 24.4% لفوز الأخير في ستامفورد بريدج مساء الأربعاء.

وفي مباريات اليوم الثلاثاء، توقع الكمبيوتر أن يفوز ولفرهامبتون في المواجهة مع كريستال بالاس وذلك بنسبة 37% مقارنة بـ31.9% للنسور.

وتشير توقعات الكمبيوتر إلى أن أستون فيلا مرشح للفوز على فولهام بنسبة 43%، وتوقع أيضا فوز ليستر سيتي على غريمه ليدز، بنسبة 44%، مقارنة بـ29% ليدز.

في الليلة التالية، منح الكمبيوتر العملاق برايتون فرصة بنسبة 47.2 في المائة للفوز على نوتنغهام فورست، مقابل 24.5% لفوز الأخير على برايتون.

وتوقع الكمبيوتر أن يفوز ليفربول على وست هام بنسبة 51% مقابل 22.6% للثاني.

وبالنسبة لمباريات يوم الخميس، فقد توقع الكمبيوتر أن يفوز ساوثهامبتون، متذيل الترتيب، على بورنموث بنسبة 41%، مقارنة بنسبة 29.6% لبورنموث.

وفي المباراة النهائية، حصل نيوكاسل على نسبة 38.1% للفوز على إيفرتون، رغم فوزه 6-1 على توتنهام، بينما بلغت نسبة فوز إيفرتون على نيوكاسل 32.4% مقابل 29.5% للتعادل.