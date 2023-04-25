نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وصول طائرات الإجلاء الأردنية القادمة من السودان إلى مطار ماركا .. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- وصلت مطار ماركا ليل الأحد طائرات الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني القادمة من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان.

وتحمل الطائرات الأربعة على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا عدد من دول شقيقة وصديقة فلسطين،العراق، سوريا، وألمانيا.

وتحدث الناطق الإعلامي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي للصحفيين عقب هبوط الطائرات في مطار ماركا، شارحا ظروف عملية إجلاء الأردنيين من السودان.

وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية منذ تدهور الأوضاع الأمنية في السودان أكدت على ضرورة ضمان سلامة الأردنيين وإجلاء الجميع بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه رغم الظروف الأمنية الصعبة هناك إلا أنه تم تنفيذ خطة الإجلاء على أكمل وجه، لافتا إلى أن الأردن قدم تسهيلات لدول عدة؛ لتيسير إجلاء رعاياهم من السودان التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ الأسبوع الماضي.

وأشاد عدد من العائدين بالجهود التي بذلتها الجهات الأردنية الرسمية بإجلائهم من السودان، معبرين عن شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية على سرعة الإجراءات التي أمنت وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم الدكتور سائد الردايدة وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء، أمس من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي، ضمن خطة إجلاء عملت الوزارة ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق.

وكانت قد أقلعت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، صباح الأحد من عمّان، يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.