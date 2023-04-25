رسميا.. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى مقطع فيديو بعنوان "الحرية"، والذى نشره على حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إن "السؤال الذى نواجهه هو ما إذا كان لدينا فى السنوات المقبلة مزيد من الحرية أم حرية أقل. المزيد من الحقوق أم أقل".
وأضاف بايدن: "هذا ليس وقت الشعور بالرضا عن النفس. لهذا السبب أنا أرشح نفسى لإعادة انتخابى"، لافتًا إلى أن "كل جيل من الأمريكيين واجه لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية. ودافعوا عن حرياتنا الشخصية. دافعوا عن حق التصويت وحقوقنا المدنية. وهذه هى لحظتنا".
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