متحدث الصحة السودانية: خروج 34 مستشفى من الخدمة ونحاول توفير الأكسجين

جدة - نرمين السيد - كشف محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 34 مستشفى من الخدمة حتى الآن، مؤكدًا أن توفير الكوادر الطبية هى أبرز التحديات التى تواجههم.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "نتعاون مع المنظمات الإغاثية لوجيستيًا"، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى مزيد من المستلزمات الطبية. كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إلى أن 51 مركزًا صحيًا تقدم الخدمة فى العاصمة السودانية الخرطوم، قائلاً: "نعمل على توفير المزيد من الأكسجين للمستشفيات".

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