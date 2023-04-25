جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الأمم المتحدة، إن خطط الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان جاهزة للتنفيذ، مضيفة أنها تحشد المواد الغذائية والطبية لإغاثة اللاجئين فى السودان. وأشار مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أنه رصد 12 ألف لاجئ من السودان عبر الحدود، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقليص عملياته بالسودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين من السودان إلى 100 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.