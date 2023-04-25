خبير سياسات دولية: الدول العربية لا تتأخر دقيقة واحدة عن دعم السودان الشقيق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مساعى السلام لم تقف ولم تكل، لافتًا إلى أن كل الدول العربية معنية بالسودان، والاتحاد الإفريقى والخارجية الأمريكية أيضا، حيث أعلن أنتونى بلينكن، سكرتير عام الأمم المتحدة، هدنة لمدة 72 ساعة، معقبًا: "نتمنى أن تلتزم الميليشيا بهذه الهدنة".





وأصاف سنجر، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدبلوماسية تتدفق بشكل كبير، خاصة بعد إعلان سكرتير عام الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدعم الدبلوماسى من الاتحاد الإفريقى ومن الأمم المتحدة والخارجية الأمريكية ومصر، والسعودية، والإمارات، وكل الدول العربية لا تتأخر دقيقة واحدة عن مساعدة السودان الشقيق، للخروج من هذه الأزمة الطاحنة الكبيرة التى تهز كيان السودان بشكل كبير. وأشار إلى أن المساعدات لم تتوقف والعمل الدبلوماسى دءوب، لكن المصالح متقاطعة داخل الخرطوم الآن، البنادق، الأسلحة الخفيفة، والاصطياد الطائش أصبح سمة من سمات الميليشيا، وتهديد كبير بالاعتداء على الدبلوماسيين والمواطنين وسلبهم وهو ما يعتبر التحدى الكبير. وأضاف سنجر، أن العمل على أرض الخرطوم الآن محفوف بالمخاطر، مؤكدًا أن قائد ميليشيا الدعم السريع سبب الأزمة السودانية.

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