القاهرة الإخبارية: دوى قصف قرب مبنى الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى، مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إن هناك قصف يدوى الآن فى الأحياء القديمة بأم درمان، موضحًا أن هذه الأحياء مجاورة لمبنى هيئة الإذاعة والتليفزيون.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مراسلته، أنه ومن خلال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعى، فهناك قصف بمنطقة غرب أم درمان ومنطقة جنوب شرق، قائلاً: "نبعد من هذه المنطقة 7 كيلو مترات، وهى المنطقة القريبة من الإذاعة والتليفزيون".

وتابع أن هذه المنطقة تضم مبنى الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى مبنى البرلمان الذى يبعد عن الإذاعة كيلو ونصف فقط، لافتًا إلى أن مبنى البرلمان لم يتعرض لأى شىء منذ بداية المواجهات.

واستطرد مراسل "القاهرة الإخبارية": "القوات المسلحة عندما وافقت على الهدنة اشترطت عدم تحرك الطرف الآخر لأن ميليشيا الدعم السريع تتجول بالشوارع، وليس لها مركز قيادة أو مركز تواصل، وتتحرك فى الأحياء دون انضباط، وهو ما شكت منه القوات المسلحة كما أنها تتهم القوات المسلحة بخرق الهدنة".