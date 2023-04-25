سفير أوزبكستان بالقاهرة: وفد مصرى يراقب الاستفتاء على الدستور الجديد

ضم الوفد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد المسلمانى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية.
وأضاف كليتشيف، اليوم الثلاثاء، أن نحو 16.5 مليون ناخب لهم حق التصويت فى الاستفتاء من إجمالى عدد السكان 36 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تم إقامة 55 لجنة انتخابية فى السفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية خارج أوزبكستان، من بينها سفارة أوزبكستان بالقاهرة.
وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية قررت اعتماد مراقبين من المنظمات الدولية مثل رابطة الدول المستقلة، ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة شنجهاى للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن 258 مراقبا من دول أجنبية مثل مصر والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا والكويت والهند.
وأفاد بأن مسودة الدستور الجديد تؤكد أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات، التى تعد على قمة هرم مسؤولية الدولة، والتأكيد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية، وأن المعيار الأساسى هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة والاستمرار فى الإصلاحات من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون.
وأضاف أن مسودة الدستور الجديد حددت تعريف أوزبكستان بأنها دولة اجتماعية، وأن أولوياتها من الآن هو دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل والتعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من عدم المساواة الاجتماعية، ومطالبة بالعمل على خفض معدلات الفقر، وضمان توفير فرص العمل، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يولى اهتماما بتطوير الاقتصاد الوطنى، وتحسين المناخ الاستثمارى، ودعم حماية الملكية.
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