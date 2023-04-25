موفد القاهرة الإخبارية من أرقين: حديث المواطنين السودانيين ملىء بالإحباط

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، إن هناك خروقات مسجلة بشأن هدنة الأيام الثلاثة، والتى كان من المفترض أن تدخل إلى حيز التنفيذ بشكل جاد، ليلة الثلاثاء.





وأضاف أحمد أبو زيد، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عند السابعة والنصف صباحا سمعنا البث المباشر الذى كان يأتى من الصورة الحية من العاصمة الخرطوم، وسمعنا دوى طلقات الرصاص التى بدت مخترقة لأصوات الهدنة فى صبيحة يوم جديد فى هذه الأيام التى كان من المفترض أن تشكل باكورة هدنة جديدة، كان المأمول معها أن تذهب بعيدًا وصولاً لوقف إطلاق النار.

وتابع: "حديث المواطنين السودانيين الذين ما زالوا فى معبر أرقين الحدودى الذين ينتظرون انتهاء إجراءاتهم، كان حديثهم ملىء بالإحباط وذكريات مأساوية وقصص مليئة بالعبر، وتحدثوا عن معاناة كبيرة عاشوها على مدار هذه الأيام، وأصوات طلقات الرصاص لم يكن من المفترض أن يكونوا جزءًا منها".

واستطرد: "عاشوا على وقع دوى إطلاق النار والرصاص المتبادل وأصوات الطائرات فى أحيان كثيرة، التى يتم التعامل معها بصواريخ مضادة للطائرات من ميليشا الدعم السريع المتمترسة بالأحياء السودانية، والأمر كان معقدا وصعبا للغاية عليهم".