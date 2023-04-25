وأضاف أحمد أبو زيد، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عند السابعة والنصف صباحا سمعنا البث المباشر الذى كان يأتى من الصورة الحية من العاصمة الخرطوم، وسمعنا دوى طلقات الرصاص التى بدت مخترقة لأصوات الهدنة فى صبيحة يوم جديد فى هذه الأيام التى كان من المفترض أن تشكل باكورة هدنة جديدة، كان المأمول معها أن تذهب بعيدًا وصولاً لوقف إطلاق النار.
وتابع: "حديث المواطنين السودانيين الذين ما زالوا فى معبر أرقين الحدودى الذين ينتظرون انتهاء إجراءاتهم، كان حديثهم ملىء بالإحباط وذكريات مأساوية وقصص مليئة بالعبر، وتحدثوا عن معاناة كبيرة عاشوها على مدار هذه الأيام، وأصوات طلقات الرصاص لم يكن من المفترض أن يكونوا جزءًا منها".
واستطرد: "عاشوا على وقع دوى إطلاق النار والرصاص المتبادل وأصوات الطائرات فى أحيان كثيرة، التى يتم التعامل معها بصواريخ مضادة للطائرات من ميليشا الدعم السريع المتمترسة بالأحياء السودانية، والأمر كان معقدا وصعبا للغاية عليهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفد القاهرة الإخبارية من أرقين: حديث المواطنين السودانيين ملىء بالإحباط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.