العالم اليوم - بعد 10 أيام المعارك.. ماهي حدود سيطرة طرفي النزاع بالسودان؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:22 مساءً - تباينت المعلومات الرسمية الصادرة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول حجم سيطرة كل منهما على مناطق العاصمة السودانية الثلاث وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مع دخول الاقتتال بينهما يومه الحادي عشر، مخلفا مئات القتلى وآلاف الجرحى.

المناطق الحيوية تسيطر قوات الدعم السريع على: نحو 70 في المئة من المناطق الحيوية في العاصمة حيث تسيطر بشكل كامل على مطار الخرطوم الدولي، وجزء كبير من القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي، كما تسيطر أيضا على وزارة الداخلية ونحو 50 في المئة من أقسام الشرطة.

يبقى أكثر من 30 في المئة من أقسام ومنشآت الشرطة مغلقة تماما ولا يعرف من يسيطر عليها بالضبط، وذلك وفق استطلاع أجرته دوت الخليج. مدينة الخرطوم تشير تقديرات شهود العيان إلى: وجود قوات الدعم السريع في نحو 80 في المئة من الشوارع الرئيسية في مدينة الخرطوم خصوصا شارع المطار والستين وعبيد ختم ومحمد نجيب الذي تدور فيه مناوشات مستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ 4 أيام.

يسيطر الجيش على جزء كبير من منطق جنوب الخرطوم. أم درمان يسيطر الجيش السوداني على نحو 40 في المئة من مناطق أم درمان.

تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 30 في المئة من المدينة.

تشهد نسبة الثلاثين في المئة المتبقية حالة من الكر والفر بين الجانبين. الخرطوم بحري تسيطر قوات الدعم السريع بنسبة 90 في المئة من شارعي الإنقاذ والمعونة اللذين يربطان معظم إحياء ومناطق المدينة بمركزها الرئيسي.

المناطق الواقعة شمال مدينة بحري يسيطر الجيش على نحو 60 في المئة منها.

تسيطر قوات الدعم السريع على النسبة المتبقية، أي 40 في المئة.

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