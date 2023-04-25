العالم اليوم - متحدث: عمليات إجلاء الرعايا الأجانب تسير بشكل سلس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:22 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، إن عمليات خروج الرعايا الأجانب تسير بشكل سلس.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية أن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان "معقدة وتحتاج لتنسيق بين عدة أجهزة".

وأشار المتحدث إلى أن الجهود الدولية تتواصل لإطلاق حوار للتوصل لحل.

وجاءت تصريحات المتحدث في وقت يشوب العاصمة السودانية اشتباكات متفرقة رغم الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، واتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاكها.

وفي الأثناء، تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب جوا وبحرا، حيث تقوم السفن بنقل مواطني الدول الأجنبية من ميناء بورتسودان، المطل على البحر الأحمر، فيما تقوم طائرات نقل عسكرية ومدنية بإجلاء الأجانب من مطار الخرطوم.

وأشارت تقارير إلى وصول قطعة بحرية فرنسية الى ميناء بورتسودان، شرقي السودان، لنقل موظفين يعملون في برنامج الغذاء العالمي واليونيسف.

وأعلنت أوكرانيا اليوم أيضا إجلاء 138 من مواطنيها من السودان بينهم 35 امرأة و12 طفلا.

ومن المقرر أن تصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مطار بيروت، أول دفعة من اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان على أن تصل الدفعة الثانية منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

من جهتها، أعلنت بريطانيا بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان.

ومن المنتظر وصول مجموعة من المواطنين الأتراك إلى إسطنبول، اليوم، بعد أن تم إجلاؤهم من السودان في الساعات الماضية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلن عن إجلاء 1490 مواطناً تركياً، وأن 640 منهم قد وصلوا إلى إثيوبيا.