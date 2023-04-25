العالم اليوم - رسميا.. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات 2024 الرئاسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، رسميا ترشحه لولاية ثانية في البيت الأبيض، في انتخابات الرئاسة 2024.

وأعلن بايدن حملته لانتخابات 2024 في فيديو مسجل مسبقًا.

وقال في الفيديو الذي يحمل عنوان "الحرية" الذي نشر على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء "السؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة مزيد من الحرية أم حرية أقل. المزيد من الحقوق أم أقل".

"هذا ليس وقت الشعور بالرضا عن النفس. لهذا السبب أنا أرشح نفسي لإعادة انتخابي."

وقال بايدن في الفيديو: "لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية. دافعوا عن حرياتنا الشخصية. دافعوا عن حق التصويت وحقوقنا المدنية. وهذه هي لحظتنا".

"دعونا ننهي هذه المهمة، وأنا أعلم أننا نستطيع."

ويأتي هذا الأمر على الرغم من أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الناخبين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أغلبية الديمقراطيين، لا تريد ترشحه مجددا.

وقالت "سي إن إن" إن مساعي بايدن تأتي في ظل ظروف غير مواتية:

ويكتسب يوم 25 أبريل أهمية رمزية بالنسبة إلى بايدن شخصيا، إذ أعلن فيه قبل 4 سنوات أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة ضد سلفه ترامب، ونجح في نهاية المطاف في هزيمته.

ويتوقع أن يتم الإعلان الجديد عبر شريط فيديو.

وكان بايدن أعرب مرارا في السابق عن رغبته في الترشح ثانية، لكن مستشاريه يقولون إنه لا يشعر بضغط للقفز سريعا نحو الحملة الانتخابية في الحزب الديمقراطي لكونه لا يواجه معارضة كبيرة داخله، وفق وكالة "أسوشيتد برس".