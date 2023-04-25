فرنسا تجلي 538 شخصا من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:31 صباحاً - أعلنت باريس تمكنها من إجلاء 538 شخصاً من السودان بينهم 209 فرنسيين، فيما أعلنت بدء عمليات إجلاء رعاياها جوًّا من السودان، بعد عشرة أيام من اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ودخلت الخرطوم في مرحلة هدوء، اليوم الثلاثاء، في أول أيام هدنة الـ 72 ساعة التي تمت بوساطة سعودية - أمريكية.

وكان طرفا النزاع في السودان قد وافقا على قبول هدنة بوساطة سعودية - أمريكية لثلاثة أيام يعقبها وقف كامل لإطلاق النار.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان، حيث تدور معارك منذ عشرة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرّض لإصابة جراء إطلاق نار، إلا أن "حياته لم تعد في خطر".

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق، بدء عمليات إجلاء رعاياها جوًّا من السودان، بعدما شكا عدد منهم من أنهم "تُركوا لمصيرهم".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "الرحلات الجوية العسكرية للمملكة المتحدة ستقلع" من خارج الخرطوم و"ستكون متاحة لأولئك الذين يحملون جوازات سفر بريطانية، والأولوية ستمنح للعائلات مع أطفال و/أو المسنّين أو الأفراد الذين يعانون ظروفًا صحية".