ماكرون: إجلاء 538 شخصا من السودان وإصابة جندى فرنسى مشارك فى العمليات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أشار ماكرون إلى إصابة جندى فرنسى مشارك فى عمليات الإجلاء من السودان.

وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد بدأ الجيش السودانى انتشاره بالأحياء والمواقع الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بينما يواصل المواطنون فى السودان البقاء فى منازلهم.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة فى شوارع السودان، فيما تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر بالتزامن مع دخول الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع بوساطة أمريكية، إلى حيز التفيذ.

كما أشار إلى وقوع مناوشات فى عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء. فيما تجوب عناصر ميليشيا الدعم السريع الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم، حيث يقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، وينهبون السيارات تحت تهديد السلاح.