جنوب إفريقيا: 12 من رعايانا سيغادرون السودان اليوم

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، إلى إندلاع المواجهات المباشرة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع فى السودان اليوم الثلاثاء.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن "ميليشيا الدعم السريع تتسلل إلى بعض الولايات السودانية"، مؤكدًا أن قيادات تلك الميليشيا فقدت السيطرة على مواقعها.
كما بدأ الجيش السودانى انتشاره بالأحياء والمواقع الاستراتيجية، صباح اليوم، فيما يواصل المواطنون فى السودان البقاء فى منازلهم.
وأشار المراسل، إلى أن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة فى شوارع السودان، فيما تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر بالتزامن مع دخول الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع بوساطة أمريكية، إلى حيز التفيذ.
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