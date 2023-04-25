جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن "ميليشيا الدعم السريع تتسلل إلى بعض الولايات السودانية"، مؤكدًا أن قيادات تلك الميليشيا فقدت السيطرة على مواقعها.
وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد بدأ الجيش السودانى انتشاره بالأحياء والمواقع الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بينما يواصل المواطنون فى السودان البقاء فى منازلهم.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة فى شوارع السودان، فيما تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر بالتزامن مع دخول الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع بوساطة أمريكية، إلى حيز التفيذ.
كما أشار إلى وقوع مناوشات فى عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء. فيما تجوب عناصر ميليشيا الدعم السريع الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم، حيث يقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، وينهبون السيارات تحت تهديد السلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: مواجهات مباشرة فى السودان.. و«الدعم السريع» تفقد السيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.