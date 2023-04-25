الجيش السودانى: نعمل على تجفيف منابع تمويل ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى فى بيانه اليوم: "نسير وفق خطة محددة حتى لو طال أمد الاشتباكات".
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش السودانى بدأ انتشاره بالأحياء والمواقع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن المواطنين فى السودان يواصلون البقاء فى منازلهم.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات النهب والسرقة فى شوارع السودان، لافتًا إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم تعيش حالة من الهدوء الحذر بالتزامن مع دخول الهدنة التى وافق عليها طرفا النزاع بوساطة أمريكية، إلى حيز التفيذ.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناوشات فى عدد من المناطق فى الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء. فيما تجوب عناصر ميليشيا الدعم السريع الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم، حيث يقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، وينهبون السيارات تحت تهديد السلاح.
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