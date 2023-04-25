«القاهرة الإخبارية»: الصين تعلن إجلاء معظم مواطنيها فى السودان بسلام

جدة - نرمين السيد - وأشارت بكين إلى أنه تم إجلاء المواطنين الصينيين فى مجموعات للموانئ الحدودية لدول الجوار.

وقالت بكين: "لم نتلق أى تقارير عن سقوط ضحايا صينيين بالسودان حتى الآن".

وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر، وذلك بالتزامن مع دخول الهدنة بين طرفى النزاع إلى حيز التفيذ.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناوشات فى عدد من المناطق فى الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء والمواقع الاستراتيجية.

وأضاف أن عناصر ميليشيا الدعم السريع يجوبون الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم، ويقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا منهم يوقفون السيارات فى الشوارع وينهبونها تحت تهديد السلاح.