العالم اليوم - ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

انتم الان تتابعون خبر ماكرون: إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إصابة أحد الجنود الفرنسيين خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان.

أبرز تصريحات ماكرون

جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

قال ماكرون إن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار.

لكنه أكد أن "حياته لم تعد في خطر".

لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.

قال ماكرون إن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان.

وكانت عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين في السودان موضوعا لتبادل الاتهامات بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال الجيش إن الدعم السريع أطلق النار على موكب السفارة الفرنسية مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، مشيرا إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة الفرنسية في الخرطوم.

من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان أن " الجيش السوداني شن هجوما بالطيران عرض حياة الرعايا الفرنسين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا".