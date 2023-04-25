الخارجية السودانية: «الدعم السريع» تحولت لميليشيا إرهابية تقتل المدنيين

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، من استغلال ميليشيات الدعم السريع للهدنة فى نشر قواتها، مؤكدة أن قوات الدعم السريع تحولت إلى ميليشيات إرهابية تروع وتقتل المدنيين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت الخارجية السودانية التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين، مشددة على إدانتها لنهج ميليشيا الدعم السريع فى استهداف السفراء والدبلوماسيين.

وتعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الهدوء الحذر، وذلك بالتزامن مع دخول الهدنة بين طرفى النزاع ـ الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع ـ إلى حيز التفيذ.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مناوشات فى عدد من المناطق فى الخرطوم، بدأت بتعزيزات من الجيش السودانى الذى بدأ يتوسع فى عدد من الأحياء والمواقع الاستراتيجية.

وأضاف أن عناصر ميليشيا الدعم السريع يجوبون الأحياء التى تقع تحت سيطرتهم، ويقومون بأعمال نهب وسرقات فى عدد كبير منها، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا منهم يوقفون السيارات فى الشوارع وينهبونها تحت تهديد السلاح.