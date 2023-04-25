العالم اليوم - من حرب إلى حرب.. أوكرانيا تجلي رعاياها من السودان

انتم الان تتابعون خبر من حرب إلى حرب.. أوكرانيا تجلي رعاياها من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أبريل 2023 10:23 صباحاً - حتى أوكرانيا التي تشهد من منذ نحو عام حربا مع روسيا، أجلت رعاياها من السودان الذي يشهد قتالا منذ 11 يوما، وفقما أكدت السلطات في كييف، الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا بأن أوكرانيا أعلنت إجلاء 138 من مواطنيها من السودان بينهم 35 امرأة و12 طفلا.

وبحسب مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية الأوكرانية، فإن معظم الذين تم إجلاؤهم مواطنون أوكرانيون، ومعظمهم من المتخصصين في مجال الطيران من طيارين وفنيين وأفراد أسرهم.

وكان هؤلاء يعيشون في العاصمة السودانية الخرطوم، كما تم إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

ونفذت عملية الإجلاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وليس من الواضح كيف جرى نقل الرعايا الأوكرانيين ولا إلى أين، علما بأن المجال الجوي الأوكراني مغلق منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2024.

ويعتمد الأوكرانيون في السفر نحو الخارج على القطارات وغيرها من وسائط النقل البري التي توصلهم إلى دول الجوار مثل بولندا وثم بقية أنحاء العالم.