وزير الخارجية البريطاني: لا يمكننا إجلاء سوى حاملي جواز السفر البريطاني فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:29 صباحاً - ذكر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية لا يمكنها سوى إجلاء حاملي جواز السفر البريطاني وأفراد أسرهم المباشرين، وأنها ستتواصل مع المؤهلين للإجلاء بشكل مباشر.

وقال على تويتر “بدأنا الاتصال بالرعايا مباشرة ونحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد، مشيرا إلى أن بريطانيا تنسق لإجلاء مواطنيها من السودان.

وأوضح كليفرلي أن بريطانيا ستساعد في إجلاء حاملي الجواز البريطاني من السودان اعتبارا من 25 أبريل/نيسان على أساس الأولوية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا تنسق لإجلاء مواطنيها من السودان.