«القاهرة الإخبارية»: ميليشيا الدعم السريع تفقد التواصل مع قيادتها بأم درمان

جدة - نرمين السيد - وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع فقدت التواصل مع قياداتها فى أم درمان. كما أشار إلى أنه تم فتح إحدى محطات الوقود فى أم درمان، حيث يتكدس المواطنون أمامها.

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